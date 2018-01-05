Серийному вору-рецидивисту дали 5 лет К 5 годам лишения свободы приговорен вор-рецидивист, который до этого около 25 лет провел в местах лишения свободы.

Конотопской местной прокуратурой в полном объеме доказана в суде вина серийного вора-рецидивиста, который, преследуя корыстные цели, тайно похищал чужое имущество.

Как установлено в ходе следствия, 38-летний житель Конотопского района уже давно известен правоохранителям своими противоправными действиями, поскольку около 25 лет своей жизни он провел в местах несвободы. На этот раз, освободившись в июле 2016 года, мужчина на путь исправления также не стал. Пользуясь приобретенными за время своей преступной деятельности навыками, проникал в помещения, транспортные средства, торговые павильоны и похищал оттуда ценные вещи.

В суде обвиняемый под давлением собранных доказательств свою вину признал полностью и пояснил, что совершил преступления, поскольку не имел средств к существованию. При этом просил его строго не наказывать.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, по решению суда вор-рецидивист признан виновным в тайном похищении чужого имущества по ч. 2 и 3 ст. 185 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.