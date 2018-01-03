Загримированный мэр Тростянца пошел в народ послушать, что о нем думают (видео) ТСН загримировала мэра Тростянца Юрия Бову и отправила его торговать на местном базаре.

Журналисты «1+1» отыскали городских голов, готовых слушать правду о себе из народных уст, и провели серию социальных экспериментов. Она получила название «Мэр под прикрытием», говорится в сюжете ТСН.

Городской голова Тростянца Юрий Бова согласился в гриме пройтись по улочкам своего города и даже поторговать за прилавком, чтобы увидеть обычную жизнь своих избирателей, понять их проблемы, услышать жалобы и сделать надлежащие выводы. Его избирали на пост четыре раза подряд, а в кабинете мэра он работает уже 13 лет, поэтому в городе хорошо известен.

«Я немного разбаловал людей. Ко мне на улице могут подойти», - говорит градоначальник. На предложение сменить внешность и услышать о себе всю правду он соглашается легко. «Давайте. Слышать нужно все, даже если будет неприятно. Почему нет? На реакцию людей надо реагировать. Иногда проблемы возникают из-за того, что нет реакции», - пояснил он.

Маскировку под рыжего усача решили проверить сначала на своих – Бова ходил по коридорам мэрии под видом случайного посетителя и искал мэра. Начальника не сразу, но узнавали, поэтому образ дополнили очками и отправились на местный базар, где люди любят поговорить обо всем на свете. Городской голова провоцирует на разговоры случайных прохожих, якобы выспрашивая дорогу к базару. На удивление, люди о своем мэре говорили только хорошее. «Он хорошо все делает. Город аккуратный, тротуары кругом, парки в порядке», - говорили прохожие. Вспомнили и социальный автобус, а вот на базаре прозвучала и первая критика. «Эти новые прилавки поставили – я не понимаю, чего здесь навеса нет. Как здесь ходят покупатели – всем за шею капли», - жалуются продавцы. Выслушал гость и про грязные туалеты с платой по 3 гривны.

За разговорами и съемкой покупатели бдительности не теряли и заметили, что продавец неправильно посчитал сдачу. В следующей лавке также удалось услышать положительные отзывы – мэра хвалили за решение мусорной проблемы и наведенный на рынке порядок. И также он обсчитал кого-то из покупателей на одну гривну. Из нареканий мэр услышал о состоянии дорог, и уже рассекреченный вернулся туда, где якобы торговал. Вокруг сразу собрались люди, которые удивлялись, что не узнали своего градначальника. Из пожеланий власти прозвучало построение бассейна для детей, а мэр пообещал, что крышу над рынком расширят и проходы не будет заливать водой. Бова констатировал, что выход в люди оказался очень полезным, и посоветовал коллегам не гнушаться подобным общением с простыми жителями своих городов.