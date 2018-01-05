Внимание! Предупреждение о порывах ветра По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, в течение суток 31 января по г. Сумы и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: из-за ухудшения погодных условий будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.