Внимание! Предупреждение о порывах ветра

Спасатели предупреждают: из-за ухудшения погодных условий будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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По прогнозам Укргидрометцентра и сумских синоптиков, в результате влияния активного циклона 19 января на Сумщине ожидается существенное ухудшение погодных условий....
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