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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:231578

Маршрутка сбила пенсионерку на пешеходном переходе (видео)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Петропавловской

Автопроисшествие случилась 29 января, около 12:30, когда к экипажам патрульной полиции поступило сообщение о ДТП на улице Петропавловской.

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «Рута 25» допустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения в виде: сотрясенияе головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы. Ее госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Следствие выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Право Дтп ДТП с маршуткой
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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