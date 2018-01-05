Маршрутка сбила пенсионерку на пешеходном переходе (видео)

Автопроисшествие случилась 29 января, около 12:30, когда к экипажам патрульной полиции поступило сообщение о ДТП на улице Петропавловской.
По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «Рута 25» допустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения в виде: сотрясенияе головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы. Ее госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Следствие выясняет все обстоятельства и причины ДТП.
В результате ДТП на Прокофьева травмированы двое 19-летних мужчин....
Сегодня, 25 января, около 9:30, на перекрестке улиц Засумская и Ярослава Мудрого столкнулись два автомобиля – Део Ланос и Нива....
Роменские полицейские устанавливают причины ДТП, в котором пострадала женщина....
22 января по проспекту Курскому маршрутное такси марки «Рута» совершила наезд на 53-летнего местного жителя....
Трое пешеходов получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Недригайловском, Шосткинском районах и Сумах....