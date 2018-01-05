Суд по коррупции мэра перенесли Сегодня, 30 января, в Заречном районному суде г. Сумы должно было состояться рассмотрение административного материала в отношении городского головы Сум Александра Лысенко о совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

Однако, по ходатайству мэра и его защитника рассмотрение дела отложено. Следующее судебное заседание состоится 15 февраля 2018 года в 10.00.

Информационно: в протоколах об административных правонарушениях, составленные по ч.1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, речь идет о том, что во время голосования 22 февраля 2017 года на заседании ХХ сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования, городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершении действий при наличии такого конфликта.