Суд по коррупции мэра перенесли

Однако, по ходатайству мэра и его защитника рассмотрение дела отложено. Следующее судебное заседание состоится 15 февраля 2018 года в 10.00.
Информационно: в протоколах об административных правонарушениях, составленные по ч.1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, речь идет о том, что во время голосования 22 февраля 2017 года на заседании ХХ сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования, городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершении действий при наличии такого конфликта.
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