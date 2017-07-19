Суд отменил стоимость проезда в 4 гривны еще для одного перевозчика Судом отменено решение исполкома Сумского горсовета по повышению тарифа на услуги по перевозке пассажиров ООО «АТП 1054».

29 января удовлетворен административный иск гражданина С. в исполком Сумского городского совета касающийся отмены повышения тарифов на услуги по перевозке пассажиров ООО «АТП 1054»:

- признано противоправным и отменено решение исполнительного комитета Сумского городского совета №257 от 16 мая 2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054».

- признано противоправным и отменено решение исполнительного комитета Сумского городского совета № 371 от 18 июля 2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054».

Провозглашено вступительную и резолютивную части решения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Информационно: решением исполнительного комитета № 257 от 16 мая 2017 года установлены тарифы в размере 4 грн на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054»:

№ 10 «Косовщина - Героев Крут»,

№ 54 «Косовщина-Химгородок»;

№ 57 «Роменская - Барановка».

Этим решением также определена стоимость одной пассажироперевозки для детей 1-4 классов в учебный период составляет 2 грн.

Решением исполнительного комитета № 371 от 18 июля 2017 года установлены тарифы в размере 4 грн на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054»:

№ № 10 «Косовщина - Героев Крут»,

№ 54 «Косовщина-Химгородок»;

№ 57 «Роменская - Барановка».

Этим же решение стоимость одной пассажироперевозки для пенсионеров по возрасту (при предъявлении пенсионного удостоверения) - 3 гривны; стоимость одной пассажироперевозки для учащихся 1-4 классов (при предъявлении ученического билета) - 2 гривны. Также решение исполнительного комитета от 16.05.2017 № 257 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054» признано утратившим силу, сообщает сайт Заречного суда.

Напомним, уже несколько решений исполкома по перевозчикам было омтенено судом, однако исполком подал апелляции. А вчера исполком еще и поднял тарифы до 5 грн, так что нужно отменять новые решения.