Суд отменил стоимость проезда в 4 гривны еще для одного перевозчика

29 января удовлетворен административный иск гражданина С. в исполком Сумского городского совета касающийся отмены повышения тарифов на услуги по перевозке пассажиров ООО «АТП 1054»:
- признано противоправным и отменено решение исполнительного комитета Сумского городского совета №257 от 16 мая 2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054».
- признано противоправным и отменено решение исполнительного комитета Сумского городского совета № 371 от 18 июля 2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054».
Провозглашено вступительную и резолютивную части решения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.
Информационно: решением исполнительного комитета № 257 от 16 мая 2017 года установлены тарифы в размере 4 грн на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054»:
№ 10 «Косовщина - Героев Крут»,
№ 54 «Косовщина-Химгородок»;
№ 57 «Роменская - Барановка».
Этим решением также определена стоимость одной пассажироперевозки для детей 1-4 классов в учебный период составляет 2 грн.
Решением исполнительного комитета № 371 от 18 июля 2017 года установлены тарифы в размере 4 грн на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054»:
№ № 10 «Косовщина - Героев Крут»,
№ 54 «Косовщина-Химгородок»;
№ 57 «Роменская - Барановка».
Этим же решение стоимость одной пассажироперевозки для пенсионеров по возрасту (при предъявлении пенсионного удостоверения) - 3 гривны; стоимость одной пассажироперевозки для учащихся 1-4 классов (при предъявлении ученического билета) - 2 гривны. Также решение исполнительного комитета от 16.05.2017 № 257 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054» признано утратившим силу, сообщает сайт Заречного суда.
Напомним, уже несколько решений исполкома по перевозчикам было омтенено судом, однако исполком подал апелляции. А вчера исполком еще и поднял тарифы до 5 грн, так что нужно отменять новые решения.
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