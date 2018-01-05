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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56151

В Ахтырке поймали наркомана со шприцом в кармане

Ахтырские полицейские изъяли у 36-летнего местного жителя шприц с раствором опия.

Во время патрулирования улиц Ахтырки работники полиции обратили внимание на одного из прохожих, чье поведение показалась им подозрительной. Мужчину остановили для проверки. Осознавая, что в результате осмотра он может быть задержан, гражданин добровольно сообщил, что имеет при себе наркотик и выдал медицинский шприц с несколькими «кубиками» опия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Мужчину доставили в участок и допросили. 36-летний ахтырчанин рассказал: он достаточно долгое время употребляет наркотики, а потому знает и умеет готовить из приобретенных в розничной сети ингредиентов раствор опия. Последний раз, несколько дней назад, он приобрел на продовольственном рынке все необходимые составляющие, дома изготовил очередную дозу «ширки» и держал при себе для себя того, чтобы в случае необходимости воспользоваться этим «запасом».

«Изъятый шприц с вероятным наркотиком направлен на экспертное исследование, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок».

Право Ахтырка Наркотики
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