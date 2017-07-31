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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:01284

На Сумщине задержали похитителей, требовавших 5 млн долларов за освобождение родственников армянского бизнесмена

В Сумской области на границе с Россией были задержаны 22-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.

Криминальную пару подозревают в похищении людей с целью получения выкупа, сообщают «ФАКТЫ» со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Двоих двоюродных братьев, граждан Армении, похитили в густонаселенном районе столицы возле подъезда на глазах у прохожих и удерживали их в доме на Софиевской Борщаговке на протяжении 70 дней. За их освобождение похитители требовали выкуп у известного в Армении бизнесмена — отца одного из похищенных. Сумма была немалой — 5 миллионов долларов в биткойнах».

Как сообщили в пресс-службе управления столичной Нацполиции, на злоумышленников удалось выйти, когда одному из похищенных удалось сбежать.

«Парню как-то удалось освободиться от цепей, в которые он был закован. Он выбил окно и спрыгнул вниз со второго этажа. При этом поранился. Тем не менее заложнику удалось сбежать и вызвать полицию.

Охранник, увидев, что одному из братьев удалось освободиться, решил податься бега.

Двоих похитителей задержали в тот момент, когда они собирались выехать на территорию России. В отношении их была избрана мера пресечения — арест. Ближайших два месяца они проведут в СИЗО.

Подозреваемые не признают своей вины. Однако у них были обнаружены несколько папок с «досье» на других влиятельных и богатых людей. Видимо, они собирались совершать новые похищения.

Со слов братьев, все эти 70 дней их держали в цепях. На лицах у них были шапки, чтобы они не видели похитителей. Но обращались с заложниками хорошо и регулярно кормили".

Как рассказали в полиции, в настоящее время разыскивают остальных членов банды, которые могли быть причастны к похищению людей.

Право Похищение
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