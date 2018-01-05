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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14185

На Сумщине ловят нелегальных владельцев оружия и боеприпасов

Два факта незаконного хранения 100 граммов пороха и охотничьего патрона, а также предмета, похожего на холодное оружие, задокументировали полицейские в Серединабудском и Краснопольском районах.

Об уголовной ответственности за нелегальное хранение оружия, взрывчатки и взрывоопасных веществ полицейские постоянно напоминают гражданам, как во время личного общения, так и через СМИ. Но в области продолжают случаться случаи игнорирования законодательных требований по ограничению обращения этих опасных предметов. Тем самым, сами «горе владельцы» подвергают себя уголовной ответственности за нарушение закона.

Так, в Серединабудском районе 40-летний хозяин домовладения хранил в собственном доме 100 граммов пороха и охотничий патрон 16 калибра, не имея на это соответствующего разрешения. Полицейским, которые обнаружили и изъяли у него эти предметы, мужчина объяснил, что они остались в доме от бывших хозяев. Но новый собственник не поспешил сдать их в полицию, хотя признал, что знал из СМИ об уголовной ответственности за их незаконное хранение. По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь владелец «находок» сможет более детально изучить требования законодательства по этому вопросу.

Второй случай пренебрежение законодательства в сфере обращения холодного оружия произошел в одном из населенных пунктов Краснопольского района. В дежурную часть полицейского участка поступила информация от местных жителей, что 57-летний односельчанин цепляется к прохожим и предлагает им приобрести нож. Некоторые из односельчан предупреждали «продавца» о возможных неприятностях с законом, но он не обратил на замечания никакого внимания. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у мужчины металлический предмет, похожий на нож с признаками холодного оружия, и открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские еще раз обращаются ко всем жителям Сумщины с просьбой добровольно сдавать нелегальное оружие, патроны, предметы, подпадающие под категорию холодного оружия, в полицию, чтобы избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение. В случае необходимости в получении соответствующих консультаций по этим вопросам, нужно обратиться в дежурную часть полицейского участка по территориальности или к участковому офицеру полиции, который обслуживаю данную территорию. Если же кто-нибудь владеет информацией по фактам незаконного хранения оружия и других опасных предметов, обращайтесь на круглосуточную линию «102», или непосредственно в местные отделов полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы Оружие Холодное оружие
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