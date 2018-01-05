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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:48325

Экс-участковый может загреметь на 10 лет за наркотики и боеприпасы

Бывшему участковому грозит до 10 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств и хранение боеприпасов.

Прокуратурой Сумской области завершено досудебное следствие, и 30 января 2018 года направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского, задержанного во время сбыта особо опасного психотропного вещества.

Напомним: 32-летний старшина полиции, который до 2 ноября 2017 года занимал должность участкового офицера полиции сектора превенции Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области, систематически сбывал наркотики и психотропные вещества, а также сам оказался наркозависимым. Наркодельца в погонах задержали 8 ноября 2017 года во время сбыта очередной дозы. При себе он имел четыре полиэтиленовых пакетика с психотропным веществом - PVP и шприц с опием ацетилированным. Кроме того, по месту проживания у задержанного во время санкционированного обыска обнаружено и изъято 23 патрона, которые согласно заключению экспертизы пригодны к стрельбе и являются боевыми припасами к нарезному спортивному, промышленно-охотничьему и огнестрельному оружию.

По ходатайству прокуратуры бывшему полицейскому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) и ч. 2 ст. 307 (приобретение и хранение с целью сбыта особо опасных наркотических средств) УК Украины.

Справка: обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Боеприпасы Наркотики
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