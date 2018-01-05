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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:09287

На Сумщине горела электрощитовая

Спасатели предотвратили масштабном пожаре в многоквартирном жилом доме.

Сегодня, 30 января, в 12:55 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в электрощитовой одного из подъездов многоквартирного дома по ул. Путивльская в г. Глухов.

О пожаре сообщил директор жилищного кооператива, который заметил задымление на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что горение происходит в элктрощитовой на 5-м этаже жилого дома. С помощью первичных средств пожаротушения уже в 13:03 пожар был ликвидирован на начальной стадии, тем самым не допущено его дальнейшее распространение.

Всего для ликвидации привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Глухов Пожар
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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