На Сумщине горела электрощитовая Спасатели предотвратили масштабном пожаре в многоквартирном жилом доме.

Сегодня, 30 января, в 12:55 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в электрощитовой одного из подъездов многоквартирного дома по ул. Путивльская в г. Глухов.

О пожаре сообщил директор жилищного кооператива, который заметил задымление на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что горение происходит в элктрощитовой на 5-м этаже жилого дома. С помощью первичных средств пожаротушения уже в 13:03 пожар был ликвидирован на начальной стадии, тем самым не допущено его дальнейшее распространение.

Всего для ликвидации привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.