На Сумщине горела электрощитовая

Сегодня, 30 января, в 12:55 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в электрощитовой одного из подъездов многоквартирного дома по ул. Путивльская в г. Глухов.
О пожаре сообщил директор жилищного кооператива, который заметил задымление на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что горение происходит в элктрощитовой на 5-м этаже жилого дома. С помощью первичных средств пожаротушения уже в 13:03 пожар был ликвидирован на начальной стадии, тем самым не допущено его дальнейшее распространение.
Всего для ликвидации привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.
29 января в 11:50 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании гаража на территории частного домовладения по ул. Мира...
28 января горел жилой дом по улице Пятака в селе Клышки. Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в 13:15....
«Оригинальный» способ организовать застолье за чужой счет придумали молодые люди из Глухова. Отдыхая в одном из местных кафе, компания заказала...
28 января в 14:17 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома на ул. Интернатной в г....
Сегодня, 27 января, в 7:59 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме в г. Сумы...