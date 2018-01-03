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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:11198

За минувшие сутки спасатели дважды оказывали помощь населению

29 января в 12:00 в Службу спасения «101» г. Сумы поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры 5-этажного жилого дома по ул. Герасима Кондратьева, в которой находилась пожилая женщина, которая не отвечала на телефонные звонки родных.

На место вызова прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в квартире были закрыты изнутри, спасатели с помощью шанцевого инструмента, попали в помещение, которая находилась на втором этаже. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили женщину в сознании, которую сразу же передали медицинским работникам.

В этот же день подобный случай имел место в г. Ахтырка. В 12:00 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине пожилого возраста, который самостоятельно не мог открыть дверь квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-ой Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место с помощью немеханизированного инструмента спасатели попали в квартиру и обнаружили в коридоре пожилого человека, который по предварительной информации при падении получил травму и не мог самостоятельно открыть дверь.

Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Спасатели
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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