За минувшие сутки спасатели дважды оказывали помощь населению

На место вызова прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в квартире были закрыты изнутри, спасатели с помощью шанцевого инструмента, попали в помещение, которая находилась на втором этаже. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили женщину в сознании, которую сразу же передали медицинским работникам.
В этот же день подобный случай имел место в г. Ахтырка. В 12:00 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине пожилого возраста, который самостоятельно не мог открыть дверь квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-ой Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место с помощью немеханизированного инструмента спасатели попали в квартиру и обнаружили в коридоре пожилого человека, который по предварительной информации при падении получил травму и не мог самостоятельно открыть дверь.
Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.
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