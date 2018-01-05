Фейковый полицейский обманул бурынчанку Очередных псевдополицейских разыскивают бурынские правоохранители.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции обратилась 37-летняя жительница района, которая рассказала, что на ее мобильный позвонил мужчина, назвавшийся следователем, и сообщил, что сын женщины находится в полиции. По словам афериста, он сбил девушку, в результате чего она упала и получила травму головы. Затем он предложил ей «примириться» с родителями девушки за определенное денежное вознаграждение, чтобы не открывать уголовное производство и дал номер так называемого отца потерпевшей.

Женщина попросила псевдополицейского услышать голос сына. Трубку взял молодой человек, который плакал и просил о помощи. После чего она сразу позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о «материальном возмещении» и перечислила на предложенный счет 2500 гривен.

Все это время потерпевшая пыталась дозвониться сыну, но тот не брал трубку. Когда же она решила позвонить его классному руководителю, оказалось, что парень находился на занятиях и в полицию не попадал.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство по ст. 190 ч.1 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников. А работники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам и ни в коем случае не перечислять им своих денег. Помните, что подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.