В Шостке подорожал проезд в маршрутках

Вопрос о тарифах на проезд пассажиров на городских маршрутках рассматривали сегодня, 30 января, на заседании исполкома Шостикнского горсовета. Изначально было внесено предложение об изменении тарифа на 4 гривны вместо 3, а для школьников 3 гривны вместо 2,50. Мэр Шостки Николай Нога внес предложение оставить проезд для школьников без изменений. Решение исполкома об увеличении цены проезда вступит в силу с момента опубликования, пишет Шостка News.
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