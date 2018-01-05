В Шостке подорожал проезд в маршрутках Проезд в маршрутках Шостки подорожал до 4 гривен.

Вопрос о тарифах на проезд пассажиров на городских маршрутках рассматривали сегодня, 30 января, на заседании исполкома Шостикнского горсовета. Изначально было внесено предложение об изменении тарифа на 4 гривны вместо 3, а для школьников 3 гривны вместо 2,50. Мэр Шостки Николай Нога внес предложение оставить проезд для школьников без изменений. Решение исполкома об увеличении цены проезда вступит в силу с момента опубликования, пишет Шостка News.