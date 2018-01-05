Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:30235

В Шостке подорожал проезд в маршрутках

Проезд в маршрутках Шостки подорожал до 4 гривен.

Вопрос о тарифах на проезд  пассажиров на городских маршрутках рассматривали сегодня, 30 января, на заседании исполкома Шостикнского горсовета. Изначально было внесено предложение об изменении тарифа на 4 гривны вместо 3, а для школьников 3 гривны вместо 2,50. Мэр Шостки Николай Нога внес предложение оставить проезд для школьников без изменений. Решение исполкома об увеличении цены проезда  вступит в силу с момента опубликования, пишет Шостка News.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда Стоимость проезда Шостка
view counter

По тематике

Вчера 18:10

Депутаты хотят отменить решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках, но не могут

Фракция Сумского горсовета «За Україну!» разработала проект решения городского совета, которым хочет поручить городскому голове приостановить действие решений исполкома о...

Вчера 15:45

Суд отменил стоимость проезда в 4 гривны еще для одного перевозчика

Судом отменено решение исполкома Сумского горсовета по повышению тарифа на услуги по перевозке пассажиров ООО «АТП 1054»....

Вчера 15:30

В Шостке с завтрашнего дня в школах объявлен карантин

Об этом сообщили сегодня, 30 января на заседании исполнительного комитета городского совета....

Вчера 12:30

Полиция Шостки оперативно задержала несовершеннолетнего грабителя

Добычей неоднократно судимого 17-летнего злоумышленника стал дешевый мобильный телефон, отобранный у 32-летней женщины....

29.01.2018 17:47

Несколько часов пожарные тушили горящие жилые дома в Клышках и Шостке

28 января горел жилой дом по улице Пятака в селе Клышки. Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в 13:15....

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 1
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
Проверив оперативность патрульных, сумчанин получил от них два админматериала
Вчера 18:24
Депутаты хотят отменить решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках, но не могут
Вчера 18:10
Сумчане выиграли чемпионат Украины по лыжным гонкам
Вчера 18:05
В Шостке подорожал проезд в маршрутках
Вчера 17:30
За минувшие сутки спасатели дважды оказывали помощь населению
Вчера 17:11
На Сумщине горела электрощитовая
Вчера 17:09
Экс-участковый может загреметь на 10 лет за наркотики и боеприпасы
Вчера 16:48
Загримированный мэр Тростянца пошел в народ послушать, что о нем думают (видео)
Вчера 16:14
На Сумщине задержали похитителей, требовавших 5 млн долларов за освобождение родственников армянского бизнесмена
Вчера 16:01
Суд отменил стоимость проезда в 4 гривны еще для одного перевозчика
Вчера 15:45
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.