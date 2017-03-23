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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:05227

Сумчане выиграли чемпионат Украины по лыжным гонкам

11-17 января в Тысовце проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам.

Сумские лыжники показали лучшие результаты, завоевав первое место в общем зачете, вторыми стали киевляне, третьими – представители Киевской области. Что интересно, четвертое место заняла вторая сборная Сумщины.

Результаты

Гонка свободным стилем на 10 км, женщины:

1. Марина Анцыбор (Сумская-2)

2. Екатерина Сердюк (Харьковская-1)

3. Татьяна Антипенко (Сумская-2)

Гонка свободным стилем на 15 км, мужчины:

1. Алексей Красовский (Сумская-2)

2. Андрей Орлик (Сумская-1)

3. Ян Коструба (Сумская-1)

Гонка классическим стилем на 5 км, женщины:

1. Татьяна Антипенко (Сумская-2)

2. Марина Анцыбор (Сумская-2)

3. Екатерина Сердюк (Харьковская-1)

Гонка классическим стилем на 10 км:

1. Алексей Красовский (Сумская-2)

2. Константин Яременко (Киев)

3. Ян Коструба (Сумская-1)

Скиатлон, масс-старт (7,5+7,5 км), женщины:

1. Виктория Олех (Сумская-1)

2. Юлия Кроль (Сумская-2)

3. Мария Насыко (Сумская-1)

Скиатлон, масс-старт (15+15 км), мужчины:

1. Олег Йолтуховский (Винницкая)

2. Константин Яременко (Киев)

3. Александр Челенко (Киевская-1)

4. Андрей Марченко (Сумская-1)

Эстафета, женщины:

1. Сумская-1 (Дарья Ковалева, Дарья Рублева, Мария Насыко, Виктория Олех)

2. Киевская -1

3. Киев

Эстафета, мужчины:

1. Сумская-1 (Евгений Головань, Андрей Марченко, Александр Мукшин, Дмитрий Можаев)

2. Харьковская-1

3. Киев

Спорт Лыжные гонки
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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