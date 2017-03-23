Сумчане выиграли чемпионат Украины по лыжным гонкам

Сумские лыжники показали лучшие результаты, завоевав первое место в общем зачете, вторыми стали киевляне, третьими – представители Киевской области. Что интересно, четвертое место заняла вторая сборная Сумщины.
Результаты
Гонка свободным стилем на 10 км, женщины:
1. Марина Анцыбор (Сумская-2)
2. Екатерина Сердюк (Харьковская-1)
3. Татьяна Антипенко (Сумская-2)
Гонка свободным стилем на 15 км, мужчины:
1. Алексей Красовский (Сумская-2)
2. Андрей Орлик (Сумская-1)
3. Ян Коструба (Сумская-1)
Гонка классическим стилем на 5 км, женщины:
1. Татьяна Антипенко (Сумская-2)
2. Марина Анцыбор (Сумская-2)
3. Екатерина Сердюк (Харьковская-1)
Гонка классическим стилем на 10 км:
1. Алексей Красовский (Сумская-2)
2. Константин Яременко (Киев)
3. Ян Коструба (Сумская-1)
Скиатлон, масс-старт (7,5+7,5 км), женщины:
1. Виктория Олех (Сумская-1)
2. Юлия Кроль (Сумская-2)
3. Мария Насыко (Сумская-1)
Скиатлон, масс-старт (15+15 км), мужчины:
1. Олег Йолтуховский (Винницкая)
2. Константин Яременко (Киев)
3. Александр Челенко (Киевская-1)
4. Андрей Марченко (Сумская-1)
Эстафета, женщины:
1. Сумская-1 (Дарья Ковалева, Дарья Рублева, Мария Насыко, Виктория Олех)
2. Киевская -1
3. Киев
Эстафета, мужчины:
1. Сумская-1 (Евгений Головань, Андрей Марченко, Александр Мукшин, Дмитрий Можаев)
2. Харьковская-1
3. Киев
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