Депутаты хотят отменить решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках, но не могут

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции Андрей Крамченков.
«Фракция "За Украину!" разработала проект решения городского совета, которым хочет поручить городскому голове приостановить действие решений исполкома о проезде по 5 гривен, а также освободить Яковенко за грубое нарушение требований закона и игнорировании интересов сумчан в пользу интересов перевозчиков.
Городская власть в очередной раз проявила коварство - Лысенко до сих пор не подписал решение исполкома, чтобы мы не могли отменить их на сессии», - написал депутат.
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