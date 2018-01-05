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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:10451

Депутаты хотят отменить решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках, но не могут

Фракция Сумского горсовета «За Україну!» разработала проект решения городского совета, которым хочет поручить городскому голове приостановить действие решений исполкома о стоимости проезда по 5 гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции Андрей Крамченков.

«Фракция "За Украину!" разработала проект решения городского совета, которым хочет поручить городскому голове приостановить действие решений исполкома о проезде по 5 гривен, а также освободить Яковенко за грубое нарушение требований закона и игнорировании интересов сумчан в пользу интересов перевозчиков.

Городская власть в очередной раз проявила коварство - Лысенко до сих пор не подписал решение исполкома, чтобы мы не могли отменить их на сессии», - написал депутат.

Право Андрей Крамченков Маршрутки Подорожание проезда
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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