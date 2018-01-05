Депутаты хотят отменить решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках, но не могут Фракция Сумского горсовета «За Україну!» разработала проект решения городского совета, которым хочет поручить городскому голове приостановить действие решений исполкома о стоимости проезда по 5 гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции Андрей Крамченков.

«Фракция "За Украину!" разработала проект решения городского совета, которым хочет поручить городскому голове приостановить действие решений исполкома о проезде по 5 гривен, а также освободить Яковенко за грубое нарушение требований закона и игнорировании интересов сумчан в пользу интересов перевозчиков.

Городская власть в очередной раз проявила коварство - Лысенко до сих пор не подписал решение исполкома, чтобы мы не могли отменить их на сессии», - написал депутат.