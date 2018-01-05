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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17175

ПФК «Сумы» завершил свой первый учебно-тренировочный сбор

Он проходил в Счастливое Киевской области с 17 по 30 января.

За это время команда провела три спарринга: 22 января победила луцкую «Волынь» 3:1, 25 января сыграла вничью с ФК «Арсенал-Киев» 1:1 и 29 января еще одну мировую расписала с житомирским «Полесьем» - 2:2.

Следующий сбор ПФК «Сумы» также проведет в Счастливом. Продлится он с 5 по 18 февраля. Известно, что на втором этапе запланировано контрольных матча с ФК «Оболонь-Бровар» (Киев), ФК «Черкасский Днепр», ФК «Арсенал-Киев». Сейчас определяется еще одна команда для спарринга. Даты начала матчей будут сообщены позже.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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