Проверив оперативность патрульных, сумчанин получил от них два админматериала Патрулируя город, экипажи патрульных получили сообщение о совершении ограбления на улице Интернационалистов.

Несколько патрулей прибыли на место происшествия, где их ждал 40-летний заявитель.

Мужчина, который в этот момент пил посреди улицы спиртные напитки, рассказал, что никакого правонарушения не произошло, а полицию он вызвал, чтобы проверить оперативность ее работы.

Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и составили на него два админматериала – по ч.2 ст.178 (повторное в течение года, после применения мер административного взыскания, распитие пива на улицах) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Уважаемые граждане! Не вызывает полицию без причины, ведь, возможно, именно в этот момент кто-то действительно потребует помощи!