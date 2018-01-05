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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:24273

Проверив оперативность патрульных, сумчанин получил от них два админматериала

Патрулируя город, экипажи патрульных получили сообщение о совершении ограбления на улице Интернационалистов.

Несколько патрулей прибыли на место происшествия, где их ждал 40-летний заявитель.

Мужчина, который в этот момент пил посреди улицы спиртные напитки, рассказал, что никакого правонарушения не произошло, а полицию он вызвал, чтобы проверить оперативность ее работы.

Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и составили на него два админматериала – по ч.2 ст.178 (повторное в течение года, после применения мер административного взыскания, распитие пива на улицах) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Уважаемые граждане! Не вызывает полицию без причины, ведь, возможно, именно в этот момент кто-то действительно потребует помощи!

Право Ложный вызов Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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