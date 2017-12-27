Для иностранных студентов СумГУ провели «Лыжные старты» Иностранные студенты Сумского государственного университета приняли участие в мероприятии под названием «Лыжня зовет!», которое состоялось на базе спортивно-оздоровительного учреждения «Универ».

Национальные сборные разных стран демонстрировали физическую подготовку во многих спортивных конкурсах. В частности, иностранцы участвовали в эстафетах «Лыжные гонки» (юноши – 2 км, девушки – 1 км) «Эстафеты на санках», «Бой снежками» и «Снежная фигура» и другие.

После эстафет все участники согревались горячим чаем и кофе, а также наслаждались шашлыками и кулешом.

По словам организатора мероприятия заместителя директора департамента международного образования по воспитательной работе и гуманитарным вопросам СумГУ Юлии Кац, подобные встречи создают традиции совместного отдыха между студентами разных стран, пропагандирующих здоровый образ жизни, и воспитывают у иностранных студентов чувство ответственности и взаимопомощи. Кстати, студенты из Индии в тот день впервые встали на лыжи и катались на санках, сообщает сайт вуза.