Для иностранных студентов СумГУ провели «Лыжные старты»

Национальные сборные разных стран демонстрировали физическую подготовку во многих спортивных конкурсах. В частности, иностранцы участвовали в эстафетах «Лыжные гонки» (юноши – 2 км, девушки – 1 км) «Эстафеты на санках», «Бой снежками» и «Снежная фигура» и другие.
После эстафет все участники согревались горячим чаем и кофе, а также наслаждались шашлыками и кулешом.
По словам организатора мероприятия заместителя директора департамента международного образования по воспитательной работе и гуманитарным вопросам СумГУ Юлии Кац, подобные встречи создают традиции совместного отдыха между студентами разных стран, пропагандирующих здоровый образ жизни, и воспитывают у иностранных студентов чувство ответственности и взаимопомощи. Кстати, студенты из Индии в тот день впервые встали на лыжи и катались на санках, сообщает сайт вуза.
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