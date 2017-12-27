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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10132

Для иностранных студентов СумГУ провели «Лыжные старты»

Иностранные студенты Сумского государственного университета приняли участие в мероприятии под названием «Лыжня зовет!», которое состоялось на базе спортивно-оздоровительного учреждения «Универ».

Национальные сборные разных стран демонстрировали физическую подготовку во многих спортивных конкурсах. В частности, иностранцы участвовали в эстафетах «Лыжные гонки» (юноши – 2 км, девушки – 1 км) «Эстафеты на санках», «Бой снежками» и «Снежная фигура» и другие.

После эстафет все участники согревались горячим чаем и кофе, а также наслаждались шашлыками и кулешом.

По словам организатора мероприятия заместителя директора департамента международного образования по воспитательной работе и гуманитарным вопросам СумГУ Юлии Кац, подобные встречи создают традиции совместного отдыха между студентами разных стран, пропагандирующих здоровый образ жизни, и воспитывают у иностранных студентов чувство ответственности и взаимопомощи. Кстати, студенты из Индии в тот день впервые встали на лыжи и катались на санках, сообщает сайт вуза.

Спорт Иностранные студенты Лыжный спорт СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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