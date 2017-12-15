Департамент соцзащиты населения приглашает сумчан обращаться за субсидией на дрова, газ и уголь

В соответствии с п. 14 Порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848, субсидия для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан.
При этом субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего года.
Возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается исходя из размера дохода за предыдущий 2017 год, сообщает сайт мэрии.
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