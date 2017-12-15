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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51108

Департамент соцзащиты населения приглашает сумчан обращаться за субсидией на дрова, газ и уголь

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета напоминает о том, что семьям, которые в прошлом году получали субсидию на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, необходимо обратиться с заявлением и декларацией в 2018 году.

В соответствии с п. 14 Порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848, субсидия для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан.

При этом субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего года.

Возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается исходя из размера дохода за предыдущий 2017 год, сообщает сайт мэрии.

Общество Субсидии
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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