Голодная лисица напала на мужчину

30-летний Юрий возвращался из магазина и прямо в центре поселка стал жертвой разъяренной хищницы. Схватка с диким животным серьезно напугала мужчину, ведь зверь вел себя довольно агрессивно: прыгал на свою жертву и мертвой хваткой цеплялся когтями за его одежду, норовил расцарапать лицо, пишет Курьер.
Юрия спасло то, что он шел из торговой точки и отбивался сумками, полными продуктов. А вот если бы беда приключилась по дороге в магазин, трудно себе представить, чем бы могла закончиться борьба с диким зверем.
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