Голодная лисица напала на мужчину ЧП случилось на днях в одном из населенных пунктов Глуховского района.

30-летний Юрий возвращался из магазина и прямо в центре поселка стал жертвой разъяренной хищницы. Схватка с диким животным серьезно напугала мужчину, ведь зверь вел себя довольно агрессивно: прыгал на свою жертву и мертвой хваткой цеплялся когтями за его одежду, норовил расцарапать лицо, пишет Курьер.

Юрия спасло то, что он шел из торговой точки и отбивался сумками, полными продуктов. А вот если бы беда приключилась по дороге в магазин, трудно себе представить, чем бы могла закончиться борьба с диким зверем.