«Общественный фонд «Сумы» подвел итоги 2017 года (видео) В Общественном фонде «Сумы» отчитались о работе в течение прошлого года и рассказали, чем будут заниматься дальше.

По словам исполнительного директора организации Александры Мартыненко, в прошлом году на свои проекты потратили около 1 млн 600 тыс. грн, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Она отметила: «Подавляющее большинство наших усилий заключалась в том, что мы помогали раненым, строили мемориал и, я думаю, в мае мы его закончим, и развитие такой площадки как «Розумний хаб». Закрылись проекты «Кулинарной сотни», «Помощь 58-й бригаде», «Авто для АТО», но такие как «Раненые», «Семьи погибших», «Сбор медикаментов», они продолжаются, к сожалению, думаю долго еще будет эта поддержка. В фонде появляется больше мирных проектов. Это классно, что мы не только помогаем армии, а идем по нашей стратегии, тем чем должен заниматься фонд громады - это развитие общества».

В планах фонда - в марте подготовить мероприятие «Сила нации» для раненых бойцов. Также планируется провести информационные акции по поводу благотворительности и работы общественного фонда.