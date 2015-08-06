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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50144

«Общественный фонд «Сумы» подвел итоги 2017 года (видео)

В Общественном фонде «Сумы» отчитались о работе в течение прошлого года и рассказали, чем будут заниматься дальше.

По словам исполнительного директора организации Александры Мартыненко, в прошлом году на свои проекты потратили около 1 млн 600 тыс. грн, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Она отметила: «Подавляющее большинство наших усилий заключалась в том, что мы помогали раненым, строили мемориал и, я думаю, в мае мы его закончим, и развитие такой площадки как «Розумний хаб». Закрылись проекты «Кулинарной сотни», «Помощь 58-й бригаде», «Авто для АТО», но такие как «Раненые», «Семьи погибших», «Сбор медикаментов», они продолжаются, к сожалению, думаю долго еще будет эта поддержка. В фонде появляется больше мирных проектов. Это классно, что мы не только помогаем армии, а идем по нашей стратегии, тем чем должен заниматься фонд громады - это развитие общества».

В планах фонда - в марте подготовить мероприятие «Сила нации» для раненых бойцов. Также планируется провести информационные акции по поводу благотворительности и работы общественного фонда.

Общество Общественный фонд Сумы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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