В Ахтырке сбили велосипедистку Полиция Ахтырки устанавливает причины аварии, в которой пострадала женщина-велосипедист.

30 января, около 17.00, в дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которая произошла в 8 километрах от города Ахтырка в направлении села Чернетчина. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, не выбрав безопасную дистанцию совершил наезд на 60-летнюю женщину-велосипедиста, которая двигаясь впереди в попутном направлении, в это время пыталась объехать лужу на дороге.

В результате данного происшествия, пострадавшая женщина была госпитализирована в местную больницу, где медики диагностировали у нее политравму. Степень тяжести нанесенных потерпевшей травм врачи пока уточняется.

Виновник ДТП сразу было проверено на состояние опьянения, по результатам которого он оказался трезвым.

«Автомобиль помещен на штрафплощадку Ахтырского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему», - сообщил Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

С целью выяснения всех обстоятельств данного ДТП полицейские обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями этого события, обратиться в Ахтырский отдел полиции по адресу: улица Независимости, 29 или позвонить на телефоны дежурной части Ахтырского ОП (05446) 2-33-44, (095) 177-98-20, (067) 542-35-87 или на круглосуточную телефонную линию службы «102».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирая скорость движения вашего транспортного средства, учитывайте состояние дорожного покрытия и погодные условия, чтобы вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и иметь время для маневра до полной остановки автомобиля. Всем участникам дорожного движения советуем избегать резких маневров на дороге. И ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.