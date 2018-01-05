На границе изъяли монеты XIX века

29 января вечером наш соотечественник, покидая Украину, имел с собой 11 старинных монет 1812 - 1891 годов чеканки. Мужчина положил их с личными вещами в сумку. Во время таможенного контроля мужчина не заявил об их наличии устно и не задекларировал письменно.
Своими действиями он нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля. По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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