Пограничники изъяли у россиянина раритетную технику

На железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни 30 января обнаружили у гражданина России и изъяли приборы, последний перемещал через границу без соответствующего декларирования.
Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Киев – Москва» пограничный отряд среди личных вещей, принадлежавших пассажиру - гражданину России, обнаружил два фотоаппарата 1935 года выпуска, три бинокля, авиационный указатель направления и авиационный часы образца бывшего СССР.
В настоящее время обнаруженные предметы изъяты, а на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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