Пограничники изъяли у россиянина раритетную технику Украинские пограничники изъяли у россиянина раритетные фотоаппараты, бинокли и авиаприбор.

На железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни 30 января обнаружили у гражданина России и изъяли приборы, последний перемещал через границу без соответствующего декларирования.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Киев – Москва» пограничный отряд среди личных вещей, принадлежавших пассажиру - гражданину России, обнаружил два фотоаппарата 1935 года выпуска, три бинокля, авиационный указатель направления и авиационный часы образца бывшего СССР.

В настоящее время обнаруженные предметы изъяты, а на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.