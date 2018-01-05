Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56200

Пограничники изъяли у россиянина раритетную технику

Украинские пограничники изъяли у россиянина раритетные фотоаппараты, бинокли и авиаприбор.

На железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни 30 января обнаружили у гражданина России и изъяли приборы, последний перемещал через границу без соответствующего декларирования.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Киев – Москва» пограничный отряд среди личных вещей, принадлежавших пассажиру - гражданину России, обнаружил два фотоаппарата 1935 года выпуска, три бинокля, авиационный указатель направления и авиационный часы образца бывшего СССР.

В настоящее время обнаруженные предметы изъяты, а на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники
view counter

По тематике

29.01.2018 17:44

На границе задержали украинца с 10 разными паспортами

Украинец с более 10 паспортным документам пытался выехать в Россию....

26.01.2018 13:26

На Сумщине задержали нарушителя границы

В Ямпольском районе оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали нарушителя государственной границы Украины....

Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам
26.01.2018 11:01

Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля....

Пограничники задержали нарушителя госграницы
25.01.2018 15:36

Пограничники задержали нарушителя госграницы

Сегодня ночью пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

У сумских пограничников новый начальник
25.01.2018 12:26

У сумских пограничников новый начальник

24 января начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Бидыло представил персоналу Сумского пограничного отряда нового руководителя....

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 2
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
В Шостке в результате аварии пострадала 80-летняя пассажирка авто
Сегодня 13:54
На границе изъяли монеты XIX века
Сегодня 13:14
Голодная лисица напала на мужчину
Сегодня 12:35
У «Нефтяника» на просмотре те, кому за 35, и необстрелянная молодежь
Сегодня 12:22
Департамент соцзащиты населения приглашает сумчан обращаться за субсидией на дрова, газ и уголь
Сегодня 11:51
Ночью спасатели тушили два пожара
Сегодня 11:48
В Сумах копы остановили пьяного водителя без прав
Сегодня 11:46
В горсовете не нашлось голосов за отмену 5 гривен в маршрутках 1
Сегодня 11:30
Полиция разыскивает интернет-афереста, который продал виртуальный спортинвентарь
Сегодня 11:22
Для иностранных студентов СумГУ провели «Лыжные старты»
Сегодня 11:10
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.