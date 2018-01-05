На Сумщине полиция разыскивает пропавшего мужчину (фото)

Разыскиваемый вышел с места жительства днем 15 января текущего года и до настоящего времени не вернулся. По словам родственников, пропавший мужчина имел склонность к употреблению алкогольных напитков и неоднократно высказывал намерения уехать из поселка. С момента его исчезновения семья ничего о нем не слышала, и на телефонную связь он не выходил.
На вид мужчине 20-25 лет, худощавого телосложения, ростом около 165-170 см, волосы темные короткие, брови густые темные.
Был одет в черные спортивные штаны, плащ коричневого цвета, черную вязаную шапку с зеленой и синей полосками, обут в ботинки черного цвета.
Имеет особые приметы: на голени левой ноги и в районе грудной клетки слева имеются следы от ожогов. На руках пятна красного цвета.
Полиция не исключает, что разыскиваемый человек может двигаться в направлении Середина-Буда - Сумы и находиться в помещениях автовокзалов и автостанций, других людных местах, прилегающих населенных пунктах этого направления.
Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Серединобудское отделение полиции по адресу: улица Вокзальная, 2 и по телефонам: (05451) 7-14-52 и мобильным 050-327 -83-15 или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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