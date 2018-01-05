Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02198

На Сумщине полиция разыскивает пропавшего мужчину (фото)

Серединобудским отделением полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Шиповский Сергей Иванович, 1995 г.р., житель поселка Знобь-Новгородское Серединобудского района.

Разыскиваемый вышел с места жительства днем 15 января текущего года и до настоящего времени не вернулся. По словам родственников, пропавший мужчина имел склонность к употреблению алкогольных напитков и неоднократно высказывал намерения уехать из поселка. С момента его исчезновения семья ничего о нем не слышала, и на телефонную связь он не выходил.

На вид мужчине 20-25 лет, худощавого телосложения, ростом около 165-170 см, волосы темные короткие, брови густые темные.

Был одет в черные спортивные штаны, плащ коричневого цвета, черную вязаную шапку с зеленой и синей полосками, обут в ботинки черного цвета.

Имеет особые приметы: на голени левой ноги и в районе грудной клетки слева имеются следы от ожогов. На руках пятна красного цвета.

Полиция не исключает, что разыскиваемый человек может двигаться в направлении Середина-Буда - Сумы и находиться в помещениях автовокзалов и автостанций, других людных местах, прилегающих населенных пунктах этого направления.

Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Серединобудское отделение полиции по адресу: улица Вокзальная, 2 и по телефонам: (05451) 7-14-52 и мобильным 050-327 -83-15 или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Розыск
view counter

По тематике

Внимание, розыск! Полиция третий год ищет убийцу-россиянина(ФОТО)
26.01.2018 10:32

Внимание, розыск! Полиция третий год ищет убийцу-россиянина(ФОТО)

Ахтырским отделом полиции ГУНП в области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Петросян Гарегин Рафикович, 1963 г.р., уроженец Грузии, гражданин...

Полиция разыскивает пропавшего без вести (фото)
12.01.2018 17:30

Полиция разыскивает пропавшего без вести (фото)

Бурынским отделением полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Мозговой Юрий Вячеславович, 1985 г.р., житель села Слобода....

Помогите найти человека! (фото)
10.01.2018 12:24

Помогите найти человека! (фото)

Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Титаренко Игорь Иванович, 1978 г.р., который последнее время жил...

Внимание! Розыск без вести пропавшего человека (фото)
06.01.2018 20:11

Внимание! Розыск без вести пропавшего человека (фото)

Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Николаенко Сергей Иванович, 1967 г.р., житель города Сумы....

На Сумщине пропала женщина, состоящая на учете у психиатра (фото)
05.01.2018 12:06

На Сумщине пропала женщина, состоящая на учете у психиатра (фото)

Великописаревским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавшая гражданка Анатий Валентина Ивановна, 1958 г.р., жительница села Высшевеселое....

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 2
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
В Шостке в результате аварии пострадала 80-летняя пассажирка авто
Сегодня 13:54
На границе изъяли монеты XIX века
Сегодня 13:14
Голодная лисица напала на мужчину
Сегодня 12:35
У «Нефтяника» на просмотре те, кому за 35, и необстрелянная молодежь
Сегодня 12:22
Департамент соцзащиты населения приглашает сумчан обращаться за субсидией на дрова, газ и уголь
Сегодня 11:51
Ночью спасатели тушили два пожара
Сегодня 11:48
В Сумах копы остановили пьяного водителя без прав
Сегодня 11:46
В горсовете не нашлось голосов за отмену 5 гривен в маршрутках 1
Сегодня 11:30
Полиция разыскивает интернет-афереста, который продал виртуальный спортинвентарь
Сегодня 11:22
Для иностранных студентов СумГУ провели «Лыжные старты»
Сегодня 11:10
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.