С 1 февраля повышается стоимость проезда в троллейбусах и коммунальных автобусах

Стоимость одной поездки в «рогатом» теперь будет 2,5 грн, а коммунальном автобусе – 3,5 грн.
Для учеников 1-11 классов проезд сделали льготным. Школьники будут платить 50% стоимости проезда. Также льготный проезд будет предоставлен для студентов профтехучилищ и ВУЗов. Кроме льготной цены на одну поездку, для школьников и студентов будет действовать специальная стоимость месячных проездных: 37,5 грн. на проезд в троллейбусе и 52,5 грн. на пользование автобусом.
Для остальных пассажиров месячный проездной на электроавтотранспорт будет стоить 75 грн., на автотранспорт - 105 грн., на оба вида транспорта - 155 гривен.
Напомним, что 29 января на внеочередном заседании горисполкома был принят новый тариф для маршруток - 5 грн., 2 грн. - для школьников (ученики 1-4 классов) и 3 грн. - для пенсионеров. Такриф также должен вступить в силу в ближайшее время.
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