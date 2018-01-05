Полиция разыскивает интернет-афереста, который продал виртуальный спортинвентарь Пытаясь сэкономить на покупке атлетической штанги, 20-летний шосткинец оплатил 500 гривен аванса интернет-продавцу. Но товара так и не увидел.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний житель Шостки. Парень рассказал правоохранителям, что нашел на известном интернет-ресурсе объявление о продаже спортивной штанги. Он связался с продавцом по указанному в объявлении телефонному номеру и договорился с ним о покупке. В ходе разговора «продавец» настоял, что нужно перечислить 500 гривен предоплаты на его банковскую карточку, мотивируя это тем, что, заплатив деньги, покупатель не откажется от заказа. Молодой человек выполнил условия, но ожидаемый товар так и не получил. Попытки связаться с продавцом закончились неудачно - оппонент не отвечал, а с сайта его объявление исчезло, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят дальнейшие розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему деньги.

«Еще раз предостерегаем граждан не доверять незнакомым людям, особенно когда дело касается ваших денег, - обращается Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Будьте осторожны, покупая товары в Интернете. Помните, что во Всемирной сети могут продавать несуществующий товар. При совершении покупок оплачивайте товар только после его получения. Так вы убережете себя и свои средства от мошенников. В тех случаях, когда продавец не соглашается отправлять товар без полной оплаты или задатка, отказывайтесь от дальнейшего общения с таким продавцом, ведь вероятность того, что это «мошенническая ловушка» очень высока».