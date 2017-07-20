В горсовете не нашлось голосов за отмену 5 гривен в маршрутках

В проекте решения говорилось о поручении мэру Сум отменить принятые, но пока не опубликованные решения о повышении стоимости проезда в маршрутках, а также о рекомендации мэру уволить начальника транспортного отдела Сергея Яковенко, которого депутаты обвинили в сговоре с перевозчиками.
Его подготовила фракция «За Украину!».
Однако «за» проголосовали только 14 депутатов: 8 - от «Солидарности», 3 - от «За Украину!», 2 - от «Батькивщины», 1 - от «Свободы». Секретарь городского совета Андрей Баранов, который голосовал за повышение как член исполкома, воздержался. Мэра Сум на сессии нет.
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Опять популистам попиарится не дали. КрамченкоФФ, почему твой ЖЕК расценки поднял?