В Сумах копы остановили пьяного водителя без прав Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель без водительского удостоверения.

Патрулируя город, за нарушение ПДД, патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2101.

26-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. В то же время у него отсутствовало водительское удостоверение. По имеющимся базам полицейские выяснили, что водитель вообще еще не получал соответствующее удостоверение.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,49 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы вынесли ему постановление по ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.