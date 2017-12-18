В Сумах копы остановили пьяного водителя без прав

Патрулируя город, за нарушение ПДД, патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2101.
26-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. В то же время у него отсутствовало водительское удостоверение. По имеющимся базам полицейские выяснили, что водитель вообще еще не получал соответствующее удостоверение.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,49 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.
Инспекторы вынесли ему постановление по ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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