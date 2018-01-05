Ночью спасатели тушили два пожара На Сумщине пожарные ликвидировали два пожара в жилых домах.

Сегодня, 31 января, в 3:55 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Тимирязева в г. Конотоп. О возгорании сообщила хозяйка. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит диван в жилой комнате. Существовала угроза распространения пламени на весь дом.

В 4:08 пожар локализовали, не допустив дальнейшего распространения, в 4:34 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено вещи домашнего обихода, кровать, телевизор, повреждены стены на площади 20 кв. м, потолок на площади 30 кв. м. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых нагревательных приборов.

Уже в 4:35 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании крыши дома на ул. Калиновой в с. Верхняя Сыроватка Сумского района. Силами дежурного караула профессионального пожарного поста № 28 (пгт Низы) и отделения дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части из областного центра в 5:17 пожар был локализован и в 7:03 ликвидирован. В результате возгорания повреждена кровля на площади 9 кв. м, потолок на площади 6 кв. м. Причина пожара в настоящее время устанавливается.