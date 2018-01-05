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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22154

У «Нефтяника» на просмотре те, кому за 35, и необстрелянная молодежь

Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта», на контракте в котором осталось всего 12 футболистов, продолжает массовый просмотр новичков.

Как сообщалось раннее, в команду приехали центральный защитник Александр Виксич (предыдущий клуб — «Реал Фарма») и опорный полузащитник Николай Ляшенко («Днепр-1»). Помимо них, в контрольном матче с «Гелиосом» (1:5) тренерским штабом Владимира Кныша, среди прочего, были просмотрены: 37-летний плеймейкер Вячеслав Запояска (в прошлом — «Металлист», «Газовик-ХГД», «Гелиос»), 35-летний хавбек Богдан Кобец («Десна», ФК «Львов», «Гелиос», на фото), 24-летний полузащитник Дмитрий Нерубенко («Металлист 1925»), его ровесник, нападающий Виталий Ольховский («Кристалл» Херсон, «Гелиос»), а также большая группа юных футболистов, чьи фамилии пока не известны широкой общественности, пишет Matchday.

К слову, Запояска побывал на просмотре в «Нефтянике» еще летом прошлого года, но тогда до подписания контракта дело не дошло. Нерубенко же в этом месяце уже успел сыграть в контрольном матче за краматорский «Авангард».

В пятницу, 2 февраля, «Нефтяник-Укрнафта», оставшийся этой зимой всего с одним вратарем, закроет игровую программу первого сбора. Соперником будет любительская команда «ВПК-Агро» из Магдалиновки, которая летом планирует стартовать во Второй лиге. Местом проведения поединка станет манеж базы «Днепра» в Приднепровске.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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