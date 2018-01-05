У «Нефтяника» на просмотре те, кому за 35, и необстрелянная молодежь Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта», на контракте в котором осталось всего 12 футболистов, продолжает массовый просмотр новичков.

Как сообщалось раннее, в команду приехали центральный защитник Александр Виксич (предыдущий клуб — «Реал Фарма») и опорный полузащитник Николай Ляшенко («Днепр-1»). Помимо них, в контрольном матче с «Гелиосом» (1:5) тренерским штабом Владимира Кныша, среди прочего, были просмотрены: 37-летний плеймейкер Вячеслав Запояска (в прошлом — «Металлист», «Газовик-ХГД», «Гелиос»), 35-летний хавбек Богдан Кобец («Десна», ФК «Львов», «Гелиос», на фото), 24-летний полузащитник Дмитрий Нерубенко («Металлист 1925»), его ровесник, нападающий Виталий Ольховский («Кристалл» Херсон, «Гелиос»), а также большая группа юных футболистов, чьи фамилии пока не известны широкой общественности, пишет Matchday.

К слову, Запояска побывал на просмотре в «Нефтянике» еще летом прошлого года, но тогда до подписания контракта дело не дошло. Нерубенко же в этом месяце уже успел сыграть в контрольном матче за краматорский «Авангард».

В пятницу, 2 февраля, «Нефтяник-Укрнафта», оставшийся этой зимой всего с одним вратарем, закроет игровую программу первого сбора. Соперником будет любительская команда «ВПК-Агро» из Магдалиновки, которая летом планирует стартовать во Второй лиге. Местом проведения поединка станет манеж базы «Днепра» в Приднепровске.