На Кролеветчине разработают программу развития туризма

По его убеждению, яркая туристическая палитра края просто поражает - уникальная яблоня-колония, которой уже более двух столетий; удивительные произведения искусства - кролевецкие рушники и музей ткачества; древние некрополи Кролеветчины; целебная Дубовицкая криница и Пиротчинский источник; историко-культурный комплекс «Кочубеевский»; знаменитый Дуб-орел; помещение бывшей женской гимназии (школа №5) и местной синагоги (школа искусств), комплекс Кролевецкой Спасо-Преображенской церкви; места, где раньше шел Великий Кобзарь - усадьбы Огиевских и Рудзинских. Кролевец - город, где прокладывал свой путь в мир широкий всемирно известный переводчик Николай Лукаш. Также здесь много живописных уголков природы у Сейма и Десны.
Поэтому было дано поручение отделу культуры райгосадминистрации создать рабочую группу, в которую войдут представители культуры, образования, интеллигенции, заинтересованные представители бизнеса и общественности.
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