Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:13155

На Кролеветчине разработают программу развития туризма

Инициировал разработку и принятие районной программы развития туризма глава Кролевецкой райгосадминистрации Олег Кучерявый на заседании «круглого стола», который состоялся в музее кролевецкого ткачества.

По его убеждению, яркая туристическая палитра края просто поражает - уникальная яблоня-колония, которой уже более двух столетий; удивительные произведения искусства - кролевецкие рушники и музей ткачества; древние некрополи Кролеветчины; целебная Дубовицкая криница и Пиротчинский источник; историко-культурный комплекс «Кочубеевский»; знаменитый Дуб-орел; помещение бывшей женской гимназии (школа №5) и местной синагоги (школа искусств), комплекс Кролевецкой Спасо-Преображенской церкви; места, где раньше шел Великий Кобзарь - усадьбы Огиевских и Рудзинских. Кролевец - город, где прокладывал свой путь в мир широкий всемирно известный переводчик Николай Лукаш. Также здесь много живописных уголков природы у Сейма и Десны.

Поэтому было дано поручение отделу культуры райгосадминистрации создать рабочую группу, в которую войдут представители культуры, образования, интеллигенции, заинтересованные представители бизнеса и общественности.

Общество Кролевецкий район Туризм
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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