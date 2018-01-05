В Шостке в результате аварии пострадала 80-летняя пассажирка авто На одной из центральных улиц города 85-летний водитель «ВАЗ-2108» столкнулся с припаркованным у дороги автомобилем «Волга».

На линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из центральных улиц Шостки произошла дорожная авария с потерпевшей. На место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что 85-летний водитель ВАЗ 2108 не учел дорожную обстановку и совершил наезд на припаркованный на обочине проезжей части стоящий автомобиль «Волга». От столкновения получили повреждения оба транспортных средства и травмированы 80-летняя пассажирка «ВАЗа». Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы, где ею занимаются медики.

Полицейские продолжают изучать все обстоятельства данного происшествия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Правоохранители еще раз обращаются ко всем участникам дорожного движения быть максимально осторожными на дороге, учитывать не только погодные условия, а и личное состояние здоровья, который может повлиять на управление транспортным средством, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.