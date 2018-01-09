В Ахтырке задержали вора со стажем, который обобрал своих знакомых

Когда в дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о совершенной краже, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
«На месте происшествия наши сотрудники установили, что в квартиру заявительницы заходил знакомый семьи, после визита которого, собственно, и была обнаружена пропажа футляра с золотыми украшениями, бинокля и сумочки, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить место нахождения подозреваемого. Выяснилось, что в своем прошлом мужчина имел семь судимостей за совершение имущественных преступлений - разбойные нападения, грабежи и кражи. Последняя из них до сих пор не снята».
Как признался сам подозреваемый, таким образом он зарабатывает себе на жизнь. Дома, в которых ранее совершал кражи, выбирал случайно. «Добычу» сразу продавал, а деньги тратил на собственные нужды.
Сейчас в отношении горе-гостя уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), в рамках которого следователи выясняют причастность подозреваемого к совершению подобных краж на территории города, района и области. За такой «заработок» злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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