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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:53238

В Ахтырке задержали вора со стажем, который обобрал своих знакомых

Зайдя к знакомым в гости, вор-рецидивист украл золотые изделия, бинокль и женскую сумочку.

Когда в дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о совершенной краже, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

«На месте происшествия наши сотрудники установили, что в квартиру заявительницы заходил знакомый семьи, после визита которого, собственно, и была обнаружена пропажа футляра с золотыми украшениями, бинокля и сумочки, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить место нахождения подозреваемого. Выяснилось, что в своем прошлом мужчина имел семь судимостей за совершение имущественных преступлений - разбойные нападения, грабежи и кражи. Последняя из них до сих пор не снята».

Как признался сам подозреваемый, таким образом он зарабатывает себе на жизнь. Дома, в которых ранее совершал кражи, выбирал случайно. «Добычу» сразу продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Сейчас в отношении горе-гостя уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), в рамках которого следователи выясняют причастность подозреваемого к совершению подобных краж на территории города, района и области. За такой «заработок» злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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