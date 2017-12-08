Сумщина стала лучшей по количеству спортсменов в сборной Украины на Олимпиаду Самое большое представительство в олимпийской сборной Украины на Зимние Игры-2018 в Пхенчхане получила Сумская область — 6 человек.

По 5 спортсменов для олимпийской команды подготовили Тернопольская и Львовские области. Напомним, что всего на Играх-2018 выступят 33 украинца, пишет xsport.ua.

Все четверо украинских лыжников, получивших лицензии на Олимпийские игры, представляют Сумскую область: Андрей Орлик, Алексей Красовский, Татьяна Антипенко и Марина Анцыбор. Также от сумской регион делегировал двух биатлонисток Виту и Валентину Семеренко.

Кроме того, к нашим можно отнести биатлонисток - студентку СумГУ Юдию Джиму, уроженку Сум Анастасию Меркушину, а также уроженца Сумщины (с. Николаевка Белопольского района) Артема Тищенко.

Олимпийская сборная Украины на Игры-2018

Представительство по регионам

Cумская область — 6 спортсменов

Львовская область — 5

Тернопольская область— 5

Черниговская область— 4

Город Киев — 3

Закарпатская область — 2

Днепропетровская область — 2

Харьковская область — 2

Николаевскаяобласть — 1

Киевская область — 1

Ровненская область — 1

Ивано-Франковская — 1

Напомним, что Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.