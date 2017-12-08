Сумщина стала лучшей по количеству спортсменов в сборной Украины на Олимпиаду

По 5 спортсменов для олимпийской команды подготовили Тернопольская и Львовские области. Напомним, что всего на Играх-2018 выступят 33 украинца, пишет xsport.ua.
Все четверо украинских лыжников, получивших лицензии на Олимпийские игры, представляют Сумскую область: Андрей Орлик, Алексей Красовский, Татьяна Антипенко и Марина Анцыбор. Также от сумской регион делегировал двух биатлонисток Виту и Валентину Семеренко.
Кроме того, к нашим можно отнести биатлонисток - студентку СумГУ Юдию Джиму, уроженку Сум Анастасию Меркушину, а также уроженца Сумщины (с. Николаевка Белопольского района) Артема Тищенко.
Олимпийская сборная Украины на Игры-2018
Представительство по регионам
Cумская область — 6 спортсменов
Львовская область — 5
Тернопольская область— 5
Черниговская область— 4
Город Киев — 3
Закарпатская область — 2
Днепропетровская область — 2
Харьковская область — 2
Николаевскаяобласть — 1
Киевская область — 1
Ровненская область — 1
Ивано-Франковская — 1
Напомним, что Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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