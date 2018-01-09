Апелляционный суд отменил решение исполкома по 4 грн в маршрутках «Сумыпастранса»

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.
«Харьковский суд отменил тариф 4 грн.
Новый тариф 5 грн по состоянию на 14:03 еще не обнародован мэрией на своем сайте, а значит еще не действует!
Можно временно ездить по 3 грн на следующих маршрутах: № 1, № 14, № 15, № 16, № 18, № 23, № 52, № 56 и № 61», - написал он.
Как известно, эти маршруты обслуживает ООО «Сумыпастранс».
Напомним, в понедельник исполком принял решение о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 грн, однако они еще не опубликованы на сайте мэрии, поэтому не действуют.
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