Апелляционный суд отменил решение исполкома по 4 грн в маршрутках «Сумыпастранса» Харьковский апелляционный суд отменил тариф в 4 грн для ООО «Сумыпастранс».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.

«Харьковский суд отменил тариф 4 грн.

Новый тариф 5 грн по состоянию на 14:03 еще не обнародован мэрией на своем сайте, а значит еще не действует!

Можно временно ездить по 3 грн на следующих маршрутах: № 1, № 14, № 15, № 16, № 18, № 23, № 52, № 56 и № 61», - написал он.

Как известно, эти маршруты обслуживает ООО «Сумыпастранс».

Напомним, в понедельник исполком принял решение о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 грн, однако они еще не опубликованы на сайте мэрии, поэтому не действуют.