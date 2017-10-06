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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:33544

На Сумщине за присвоение почти 3 млн грн будут судить четырех сотрудниц банковского учреждения

Прокуратурой Сумской области в среду, 31 января 2018 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех сотрудниц банковского учреждения, которые в составе организованной группы присваивали средства клиентов.

Установлено, что управляющая отделением, менеджер по работе с клиентами и кассиры регионального банковского учреждения организовались в устойчивое объединение для совместной незаконной деятельности, связанной с систематическим присвоением денежных средств клиентов банка. Согласно разработанному плану, участники организованной группы подыскивали соответствующих клиентов и в дальнейшем, следуя разработанных мер конспирации, проводили ряд незаконных операций с их средствами.

Путем подделки менеджером расчетно-кассовых и других банковских документов в течение 2012-2016 годов обвиняемые удалось присвоить со счетов 15 организаций и учреждений более 2 млн 800 тыс. грн. После разоблачения преступных действий участников организованной группы часть средств они вернули обманутым клиентам.

По результатам следствия действия трех кассиров квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, управляющая региональным отделением отвечать в суде по ч. 3 ст. 27 / ч. 5 ст. 191 УК Украины. Материалы по менеджеру по работе с клиентами выделено в отдельное производство в связи с розыском.

Справка: ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, ч. 3 ст. 27 УК Украины - организация преступления.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества ,сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Присвоение средств
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