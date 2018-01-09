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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:30221

Ночью спасатели отбуксировали грузовик

30 января в 22:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в Ромнах автомобиль VOLVO-420 с полуприцепом, который приехал для загрузки на местное предприятие, заблудился в районе ул. Прокопенко. В этот день из-за оттепели на дороге образовалась гололедица, из-за которой грузовик не смог подняться на возвышение.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 грузовик отбуксировали на безопасный участок.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Ромны Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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