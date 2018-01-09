Европейцы передали сумской полиции технику

Передача оборудования состоялась сегодня, 31-го января, в Главном управлении полиции. Технику передали ведущий советник КМЕС по вопросам уголовных расследований Збинек Ваничек и специалисты КМЕС по вопросам уголовных расследований Павел Сергаев и Александр Подпругин.
Пилотный проект по созданию органов досудебного расследования путем объединения имеющихся следственных подразделений и подразделений криминальной полиции в восьми областях, среди которых есть и Сумщина, начался в апреле 2017 года и продлится до марта нынешнего года.
Цель такого эксперимента - упростить работу полицейских и повысить эффективность раскрытия преступлений.
Так, сотрудники криминальной полиции могут сами проверять и реализовывать следственным путем версии расследования. Ожидается, что это должно сэкономить ресурсы, повысить качество сбора доказательной базы и уровень раскрытия преступлений. И как следствие - эффективное использование профессионального потенциала оперативников, повышение ответственности каждого за конечный результат, распределение нагрузки и одинаковое расследования дел независимо от вида преступления.
Такой подход успешно опробован в странах ЕС, в частности, в Чешской Республике, Литве, Польше и Румынии.
На Сумщине местом проведения эксперимента выбран Ахтырский отдел полиции. С начала работы проекта вновь подразделение уже показал высокие результаты в раскрытии и расследовании ряда тяжких и особо тяжких преступлений: убийств, разбойных нападений, грабежей, хранения и распространения наркотических средств и оружия и т.п.
Представители КМЕС передали ахтырским полисменам 24 лазерных принтера, 61 ноутбук, 4 цифровые фотокамеры с картами памяти, 10 внешних жестких дисков.
Глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко поблагодарил представителей миссии за помощь и отметил, что отныне новейшая техника европейского уровня позволит детективам более качественно и оперативно выполнять свои обязанности по раскрытию, документирования и расследования уголовных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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