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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:49377

Европейцы передали сумской полиции технику

Фотоаппараты, ноутбуки, копировальную технику, мониторы на сумму более миллиона гривен получили полицейские Сумщины в рамках реализации совместного пилотного проекта Консультативной Миссии Евросоюза и Национальной полиции Украины об объединении функций следственных и оперативников в так называемую «службу детективов».

Передача оборудования состоялась сегодня, 31-го января, в Главном управлении полиции. Технику передали ведущий советник КМЕС по вопросам уголовных расследований Збинек Ваничек и специалисты КМЕС по вопросам уголовных расследований Павел Сергаев и Александр Подпругин.

Пилотный проект по созданию органов досудебного расследования путем объединения имеющихся следственных подразделений и подразделений криминальной полиции в восьми областях, среди которых есть и Сумщина, начался в апреле 2017 года и продлится до марта нынешнего года.

Цель такого эксперимента - упростить работу полицейских и повысить эффективность раскрытия преступлений.

Так, сотрудники криминальной полиции могут сами проверять и реализовывать следственным путем версии расследования. Ожидается, что это должно сэкономить ресурсы, повысить качество сбора доказательной базы и уровень раскрытия преступлений. И как следствие - эффективное использование профессионального потенциала оперативников, повышение ответственности каждого за конечный результат, распределение нагрузки и одинаковое расследования дел независимо от вида преступления.

Такой подход успешно опробован в странах ЕС, в частности, в Чешской Республике, Литве, Польше и Румынии.

На Сумщине местом проведения эксперимента выбран Ахтырский отдел полиции. С начала работы проекта вновь подразделение уже показал высокие результаты в раскрытии и расследовании ряда тяжких и особо тяжких преступлений: убийств, разбойных нападений, грабежей, хранения и распространения наркотических средств и оружия и т.п.

Представители КМЕС передали ахтырским полисменам 24 лазерных принтера, 61 ноутбук, 4 цифровые фотокамеры с картами памяти, 10 внешних жестких дисков.

Глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко поблагодарил представителей миссии за помощь и отметил, что отныне новейшая техника европейского уровня позволит детективам более качественно и оперативно выполнять свои обязанности по раскрытию, документирования и расследования уголовных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Полиция
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