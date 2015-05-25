Сумские копы остановили нелегальных лесорубов Работники отдела БДД обнаружили два автомобиля, которые имели проблемы с законом и перевозили древесину без документов.

Два почти идентичные события произошли в Сумском и Ахтырском районах. Так, в Ахтырском районе был остановлен автомобиль ЗИЛ. Водитель не имел свидетельства о регистрации автомобиля.

Во время осмотра автомобиля инспекторы обнаружили, что номер шасси имел признаки кустарного вмешательства в табличку с номером. К тому же водитель не имел документов на древесину, которую транспортировал.

Такая же ситуация произошла и в Сумском районе. Там водитель ЗИЛа имел свидетельство о регистрации, однако уже оно имело признаки подделки. По имеющимся базам выяснилось, что по номеру шасси, который был на транспортном средстве зарегистрировано совсем другое авто. Как и в первом случае человек не имел документов на древесину, которую транспортировал.

В обоих случаях сотрудники патрульной полиции вызвали на место происшествия следственно-оперативные группы местных отделов полиции.