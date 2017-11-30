Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о гололедице в четверг, 1 февраля.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 9-11 С мороза, днем - 0-2 С мороза.