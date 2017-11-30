Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с.
Температура воздуха в ночные часы 9-11 С мороза, днем - 0-2 С мороза.
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 27 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...