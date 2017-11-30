Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:00236

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о гололедице в четверг, 1 февраля.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы 9-11 С мороза, днем - 0-2 С мороза.

Общество Прогноз погоды
view counter

По тематике

26.12.2017 15:02

Внимание! Предупреждение о тумане

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 27 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...

19.12.2017 10:56

Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий

По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....

14.12.2017 15:00

Сумчан предупреждают о тумане

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

07.12.2017 14:38

Сумчан предупреждают о тумане

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

30.11.2017 14:34

В первый день зимы сумчанам прогнозируют сильный дождь

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

Новости

Апелляционный суд отменил решение исполкома по 4 грн в маршрутках «Сумыпастранса»
Вчера 14:29
По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 2
29.01.2018 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
Средняя зарплата на Сумщине превысила 7 тысяч гривен 1
Вчера 17:55
В Сумах продолжает действовать программа «Доступные лекарства»
Вчера 17:49
В Тростянце снизился тариф на централизованное теплоснабжение
Вчера 17:31
Полиция Сумщины получила современную передвижную криминалистическую лабораторию
Вчера 17:22
Сумские копы остановили нелегальных лесорубов
Вчера 17:11
На Сумщине поймали наркодилера в погонах
Вчера 17:06
Ночью спасатели отбуксировали грузовик
Вчера 16:30
В Ахтырке задержали вора со стажем, который обобрал своих знакомых
Вчера 15:53
Шосткинский «Импульс» заработал почти полмиллиарда гривен
Вчера 15:34
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.