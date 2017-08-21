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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:16257

Директор «Центра ухода за животными» увольняется

Директор КП «Центра ухода за животными» Владимир Руденко подал в горсовет заявление об увольнении.

Фото своего заявления он выложил на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщается в документе, он решил в одностороннем разорвать заключенный с ним контракт в связи с невыполнением работодателем, то есть горсоветом, условий контракта. Имеется в виду несоздание надлежащих условий для материального обеспечения и организационной работы…

Напомним, у созданного более года назад предприятии до сих пор нет офиса.

Общество Владимир Руденко Центр ухода за животными
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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