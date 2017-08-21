Директор «Центра ухода за животными» увольняется

Фото своего заявления он выложил на своей странице в Фейсбуке.
Как сообщается в документе, он решил в одностороннем разорвать заключенный с ним контракт в связи с невыполнением работодателем, то есть горсоветом, условий контракта. Имеется в виду несоздание надлежащих условий для материального обеспечения и организационной работы…
Напомним, у созданного более года назад предприятии до сих пор нет офиса.
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