Директор «Центра ухода за животными» увольняется Директор КП «Центра ухода за животными» Владимир Руденко подал в горсовет заявление об увольнении.

Фото своего заявления он выложил на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщается в документе, он решил в одностороннем разорвать заключенный с ним контракт в связи с невыполнением работодателем, то есть горсоветом, условий контракта. Имеется в виду несоздание надлежащих условий для материального обеспечения и организационной работы…

Напомним, у созданного более года назад предприятии до сих пор нет офиса.