Шосткинский «Импульс» заработал почти полмиллиарда гривен

Учитывая, что «Импульс» является бюджетообразующим предприятием Шостки, эти средства будут направлены на развитие города: новые дороги, ремонты садов, школ, больниц и другие нужды.
Необходимо отметить, что предприятие с каждым годом наращивает свою мощность, так доход от реализованной продукции, по сравнению с прошлым годом, вырос на 48,7%, а по сравнению с 2014 - на 264,7%.
Кроме того, благодаря активным мерам по внедрению технологических решений удалось достичь значительной экономии энергоресурсов, в первую очередь - природного газа.
Если в 2003 году «Импульс» потреблял 8,1 млн куб. м газа, то сейчас - в четыре раза меньше – 1,8 млн куб. м. При этом, за этот же период выпуск продукции был увеличен почти в 10 раз. К тому же, потребление газа за отопление предприятия в сезон 2016-2017 годов составил лишь 800 тыс. куб. м.
Таким образом, только меры по уменьшению затрат на отопление позволили предприятию сэкономить десятки миллионов гривен, направив их на развитие производства и повышение заработной платы.
Учитывая, что «Шосткинский казенный завод «Импульс» является уникальным предприятием и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, именно это предприятие является одной из главных составляющих в программе создания полного цикла украинского производства боеприпасов различных видов.
Шосткинский «Импульс» в прошлом году продолжил свою работу по проекту «Ракетный щит», в том числе - в проекте дальнобойного высокоточного вооружения «Ольха».
Именно на «Импульс» изготавливаются совместно с ГП «ГККБ «Луч» специальные изделия для обеспечения функционирования «Ольха», в том числе для корректировки на начальном этапе полета.
Надежность и точность этих изделий было неоднократно доказано во время исследовательских испытаний. В том числе, и во время стрельб, которые прошли в конце 2017 года, которыми завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. Во время этих испытаний все ракеты сработали согласно поставленной задачи, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
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