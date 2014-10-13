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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:34240

Шосткинский «Импульс» заработал почти полмиллиарда гривен

КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», который входит в состав ГК «Укроборонпром», 2017 год завершил с доходом от реализованной продукции в размере 478,1 млн грн и уплатил 76,1 млн грн налогов в бюджеты всех уровней, в том числе – 30,9 млн грн в местный бюджет.

Учитывая, что «Импульс» является бюджетообразующим предприятием Шостки, эти средства будут направлены на развитие города: новые дороги, ремонты садов, школ, больниц и другие нужды.

Необходимо отметить, что предприятие с каждым годом наращивает свою мощность, так доход от реализованной продукции, по сравнению с прошлым годом, вырос на 48,7%, а по сравнению с 2014 - на 264,7%.

Кроме того, благодаря активным мерам по внедрению технологических решений удалось достичь значительной экономии энергоресурсов, в первую очередь - природного газа.

Если в 2003 году «Импульс» потреблял 8,1 млн куб. м газа, то сейчас - в четыре раза меньше – 1,8 млн куб. м. При этом, за этот же период выпуск продукции был увеличен почти в 10 раз. К тому же, потребление газа за отопление предприятия в сезон 2016-2017 годов составил лишь 800 тыс. куб. м.

Таким образом, только меры по уменьшению затрат на отопление позволили предприятию сэкономить десятки миллионов гривен, направив их на развитие производства и повышение заработной платы.

Учитывая, что «Шосткинский казенный завод «Импульс» является уникальным предприятием и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, именно это предприятие является одной из главных составляющих в программе создания полного цикла украинского производства боеприпасов различных видов.

Шосткинский «Импульс» в прошлом году продолжил свою работу по проекту «Ракетный щит», в том числе - в проекте дальнобойного высокоточного вооружения «Ольха».

Именно на «Импульс» изготавливаются совместно с ГП «ГККБ «Луч» специальные изделия для обеспечения функционирования «Ольха», в том числе для корректировки на начальном этапе полета.

Надежность и точность этих изделий было неоднократно доказано во время исследовательских испытаний. В том числе, и во время стрельб, которые прошли в конце 2017 года, которыми завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. Во время этих испытаний все ракеты сработали согласно поставленной задачи, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Экономика Импульс
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