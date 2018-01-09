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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:06666

На Сумщине поймали наркодилера в погонах

Внутренняя безопасность НПУ совместно с СБУ и прокуратурой провели на Сумщине спецоперацию «Конотопский оборотень».

Настоящего «оборотня» в погонах разоблачили оперативники внутренней безопасности НПУ в рядах полиции Сумской области. Сотрудники подразделения полиции по борьбе с наркопреступностью сам организовал группу наркодельцов, которые изготовляли и сбывали наркотики. Среди «соратников» организатора - пятеро ранее судимых, работников тюрьмы и ответственных за уголовный «общак».

Сумскому управлению Департамента внутренней безопасности НПУ стало известно, что к незаконному обороту наркотиков, который процветает в регионе, причастен правоохранитель. Вскоре оперативники ВБ идентифицировали «предателя», им оказался оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности полиции Сумщины. Учитывая принцип работы ДВБ НПУ, было установлено всю преступную схему и ее фигурантов.

24-летний старший лейтенант полиции сумел организовать устойчивую группу наркодилеров. Под контролем «оборотня», как на подбор - ранее судимые лица (за кражи, грабежи, употребление, хранение наркотиков, содержание наркопритонов), а также - сотрудник Государственного учреждения исполнения наказания.

Все участники ОПГ жители Конотопа и района. В зависимости от распределенных ролей злоумышленники изготавливали психотропное вещество амфетамин и сбывали товар не только на территории Сумской области, но и пересылали «Новой почтой» в другие регионы. Сеть сбыта распространялась и на зону АТО, и на заключенных.

Производили амфетамин в частных домах, на территории двух сел Конотопского района. Контролировал деятельность членов преступной группы 25-летний, в прошлом судимый за хранение наркотиков и групповые ограбления, а ныне - ответственный за криминальный «общак». Именно через  него и 24-летнего работника учреждения исполнения наказания ОПГ держала связь с осужденными.

По собранным внутренней безопасностью полиции фактам Генеральной прокуратурой Украины было начато уголовное производство по ч.3 ст.307 УК. Впоследствии сведения по этой же статье было внесено УСБ в Сумской области. Материалы объединили в одно производство.

Правоохранители задокументировали сбыт 240 г амфетамина за 33 000 гривен. Еще 400 граммов на 60 000 гривен дилеры готовились продать.

Преступную группу было решено брать оперативно и одновременно. Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, работники Сумского УДВБ, СБУ и прокуратуры, при содействии руководства ГУНП в Сумской области, организатора и двух его «приближенных» сообщников уже задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

По месту службы полицейского, сотрудника тюрьмы, по месту жительства фигурантов ОПГ было проведено 13 санкционированных обыска. Во время мероприятий выявлено две нарколаборатории, разного рода готовые наркотические средства, прекурсоры, банковские карты для получения оплаты и денежные средства, полученные от сбыта товара.

Продолжаются мероприятия по объявлению полицейскому и его приспешникам подозрения и избранию меры пресечения. Соответствующие действия будут приняты к другим участникам наркогруппировки, с целью привлечения их к уголовной ответственности. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Право Конотоп Наркотики
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