Полиция Сумщины получила современную передвижную криминалистическую лабораторию Обновленная лаборатория позволит полицейским-криминалистам эффективно и полно выявлять, фиксировать и изымать вещественные доказательства при любой погоде и в условиях ограниченной видимости.

Лабораторию оборудовали на базе автомобиля Volkswagen Transporter Т-4. Его укомплектовали всеми средствами, необходимыми для работы на месте происшествия специалистов-экспертов. По словам Олега Бахметенка, заместителя начальника отдела криминалистического обеспечения следственного управления ГУНП, в последнее время возникла потребность в создании именно мобильной, передвижной лаборатории. И специализированное авто, оснащенное необходимым оборудованием, лучше отвечает всем требованиям.

«Очень важно, - отметил он, - собрать доказательства с места происшествия в первые минуты и часы после преступления. Ранее полиции приходилось вызывать экспертов научно-исследовательского криминалистического центра. А последние, в отличие от полиции, круглосуточно не работают. Поэтому у криминалистов и следователей возникали определенные трудности в собрании доказательной базы, что изрядно влияло на качестве расследования».

Мобильная лаборатория, которую сегодня представило руководство полиции Сумщины, оборудованная современными чемоданами криминалистов с материалами для снятия отпечатков пальцев и ладоней рук, следов обуви, протекторов и т.п.; прожекторами для освещения места преступления, ноутбуками, фотоаппаратами, видеокамерами и устройствами, имеющие в составе сканер, принтер и доступ к Интернету. Криминалисты изымают как отпечатки рук, так и ДНК преступника. Теперь могут даже изымать следы запахов. Лаборатория имеет соответствующие наборы для извлечения дактилоскопических, трассологических, баллистических, биологических и иммунологических следов. На модернизацию и приобретение всего этого оборудования понадобилось 300 тысяч гривен.

Николай Лушпиенко, глава полиции Сумщины, отметил, что в области есть полная поддержка и налаженная коммуникация между полицией и органами государственной власти. И успех в борьбе с преступностью зависит от совместной работы. Это мнение руководителя полиции разделяют и присутствовавшие на презентации гости, среди которых - глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, замглавы Сумского областного совета Анатолий Ричкаль и прокурор Сумской области Виталий Матвийчук. Они выразили надежду, что техника, приобретенная на средства областного бюджета, облегчит работу полицейских и поможет в быстром и эффективном раскрытии преступлений. И заверили, что со своей стороны будут и в дальнейшем помогать в техническом оснащении полицейских и всячески поддерживать правоохранительные органы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.