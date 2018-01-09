Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:31306

В Тростянце снизился тариф на централизованное теплоснабжение

Тростянецкое ЖЭУ смогло снизить тариф на услуги по централизованному отоплению для населения.

На заседании исполнительного комитета, 24 января, были утверждены новые тарифы. Например: для бюджетных учреждений и других юридических лиц тариф за 1 кв. м отапливаемой площади составляет 49,68 грн, вместо 52,72 грн, который действовал ранее; для населения на исполкоме утвердили тариф за 1 кв. м размером 16,61 грн против действовавшего - 18,85 грн.

При наличии счетчика новый тариф для бюджетных учреждений и других организаций составляет 1985,57 грн за 1 Гкал (до этого тариф составлял 1987,92 грн). Для населения при наличии счетчика, утвердили тариф 1250,62 за 1 Гкал, в предыдущем отопительном периоде тариф составлял 1252,69 грн, сообщает Тростянецкий горсовет.

Экономика Отопление Тарифы Тростянец
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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