В Тростянце снизился тариф на централизованное теплоснабжение Тростянецкое ЖЭУ смогло снизить тариф на услуги по централизованному отоплению для населения.

На заседании исполнительного комитета, 24 января, были утверждены новые тарифы. Например: для бюджетных учреждений и других юридических лиц тариф за 1 кв. м отапливаемой площади составляет 49,68 грн, вместо 52,72 грн, который действовал ранее; для населения на исполкоме утвердили тариф за 1 кв. м размером 16,61 грн против действовавшего - 18,85 грн.

При наличии счетчика новый тариф для бюджетных учреждений и других организаций составляет 1985,57 грн за 1 Гкал (до этого тариф составлял 1987,92 грн). Для населения при наличии счетчика, утвердили тариф 1250,62 за 1 Гкал, в предыдущем отопительном периоде тариф составлял 1252,69 грн, сообщает Тростянецкий горсовет.