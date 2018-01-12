Выставку сумской художницы, которую отказались выставлять в городской галерее, покажут в Тростянце С 5 по 18 февраля в доме князя Голицына в Тростянце будет проходить выставка картин сумской художницы Ирины Гаршиной «Кровь с молоком».

Открытие выставки состоится 5 февраля в 13.00. Приглашаются все любители живописи, вход свободный. Напомним: две недели назад сумской художнице отказали в выставке в городской галерее. Тогда в знак протеста она показала свои картины прямо на ул. Соборной возле галереи.