Выставку сумской художницы, которую отказались выставлять в городской галерее, покажут в Тростянце

Открытие выставки состоится 5 февраля в 13.00. Приглашаются все любители живописи, вход свободный.
Напомним: две недели назад сумской художнице отказали в выставке в городской галерее. Тогда в знак протеста она показала свои картины прямо на ул. Соборной возле галереи.
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