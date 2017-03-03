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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:49196

В Сумах продолжает действовать программа «Доступные лекарства»

Отдел здравоохранения в январе заключил соглашения с тремя субъектами хозяйствования на возмещение в 2018 году стоимости лекарственных средств по правительственной программе «Доступные лекарства».

В целом речь идет о 18 аптеках и аптечных пунктах.

Поскольку заключение соглашений продолжается, перечень регулярно обновляется.

В прошлом году, по информации отдела здравоохранения, в программе приняли участие 55 аптек и аптечных пунктов. Было отоваренных 88987 рецептов на общую сумму 3,3 млн гривен.

Напомним, чтобы принять участие в программе, нужно обратиться к своему семейному врачу, получить рецепт и обменять его на лекарства бесплатно или с доплатой в аптеке с пометкой «Доступные лекарства».

Эта правительственная программа была начата в апреле прошлого года и охватывала три вида нозологий: сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму. Реестр лекарственных средств, входивших в программу реимбурсации (возмещения стоимости лекарств государством), насчитывал 198 препаратов, 32 из которых были для пациентов бесплатными.

В декабре Кабинет Министров Украины принял постановление, которое внесло существенные изменения в реализацию программы, в частности дополнила ее еще двумя действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа - Лозартан и Глибенкламид.

Перечень лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Перечень аптечных учреждений здесь.

Общество Доступные лекарства
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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