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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:552271

Средняя зарплата на Сумщине превысила 7 тысяч гривен

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии выплаты заработной платы на предприятиях Сумской области в декабре 2017 года.

В декабре 2017 года на предприятиях Сумщины было занято 204,7 тыс. человек. Средняя заработная плата штатного работника составила 7359 грн, что на 43,5% больше по сравнению с декабрем 2016 года Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на четверть.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях области на протяжении декабря 2017 года уменьшилась на 8,8 млн грн и на 1 января 2018 года составила 118,2 млн грн. При этом почти три четверти общей суммы долга должны своим работникам экономически активные предприятия, остальные принадлежат предприятиям-банкротам и предприятиям, которые приостановили свою деятельность.

Крупнейшими должниками по выплате зарплаты среди экономически активных предприятий является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», Конотопский механический завод и КП Шосткинский казенный завод «Звезда».

Экономика Средняя зарплата Статистика
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Комментарии

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Вчера 22:45

Даже незнаю откуда такая статистика.Живу в Сумах ,знакомых много .И реально зарплата в 7000 грн не средняя ,а большая зарплата .Всреднем по 4500 грн получают. Возможно за счет тех кто наживается на простых людях и получают по 30-70 тыс грн  и получается такая средняя зарплата .Но факт остается фактом людям за камуналку нечем платить и на еду денег нет ,а они дебильную статистику показывают .

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