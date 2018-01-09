Средняя зарплата на Сумщине превысила 7 тысяч гривен Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии выплаты заработной платы на предприятиях Сумской области в декабре 2017 года.

В декабре 2017 года на предприятиях Сумщины было занято 204,7 тыс. человек. Средняя заработная плата штатного работника составила 7359 грн, что на 43,5% больше по сравнению с декабрем 2016 года Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на четверть.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях области на протяжении декабря 2017 года уменьшилась на 8,8 млн грн и на 1 января 2018 года составила 118,2 млн грн. При этом почти три четверти общей суммы долга должны своим работникам экономически активные предприятия, остальные принадлежат предприятиям-банкротам и предприятиям, которые приостановили свою деятельность.

Крупнейшими должниками по выплате зарплаты среди экономически активных предприятий является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», Конотопский механический завод и КП Шосткинский казенный завод «Звезда».